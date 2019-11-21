На Харьковщине отчим изнасиловал 14-летнюю девочку

В Харьковской области отчим изнасиловал 14-летнюю падчерицу и хотел совершить суицид, сообщает в четверг, 21 ноября, пресс-центр ГУ НП.
Злоумышленником оказался 49-летний отчим потерпевшей.
Правоохранители установили, что родные родители 14-летней девушки умерли. Воспитанием ребенка занимался отчим. Вечером 20 ноября мужчина склонил несовершеннолетнею к половому контакту.
Полицейские задержали 49-летнего злоумышленника в городе Люботин. Увидев сотрудников полиции, он пытался покончить жизнь самоубийством, ударив себя ножом в живот. Мужчина был доставлен в больницу.
Следственным отделом открыто уголовное производство по статье об изнасиловании (ч. 3 ст. 152 УК Украины).
Правонарушителю грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следствие продолжается.
Напомним, на Волыни трое мужчин изнасиловали девушку.
Ранее под Харьковом подростки изнасиловали ребенка с отклонениями. Издевательства над ребенком снимали на видео, которое потом продавали в школе по 50 гривен.
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Источник: korrespondent.net