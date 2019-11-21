Снятое оборудование с кораблей является вещдоками - адвокат

Адвокат украинских моряков, захваченных в Керченском проливе год назад и освобожденных в сентябре, Николай Полозов заявляет, что оборудование с кораблей демонтировали и изъяли еще зимой, приобщив его к материалам дела в качестве вещественных доказательств. Об этом он сказал в четверг, 21 ноября, пишет ТАСС.
"Что касается оборудования [кораблей], то оно демонтировалось еще зимой: радионавигационное оборудование, артиллерийские боеприпасы, личное стрелковое оружие моряков, некоторые их личные вещи, документы, компьютеры, телефоны были изъяты с кораблей. Многие из этих предметов остаются в качестве вещественных доказательств в уголовном деле", - говорит адвокат.
При этом он отметил, что переданные Украине корабли также являются вещественными доказательствами по делу, что подтверждается в его материалах соответствующими фотографиями и видеозаписями.
По его словам, судьбу вещдоков может решить следователь или судья.
Ранее командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне "угробили" корабли, поэтому они идут на буксире, а не своим ходом.
Позже появился список снятого с кораблей оборудования.
В ФСБ заявили, что передали корабли в "нормальном состоянии", а их могли "угробить" сами украинцы за время перехода из Крыма.
Как сообщалось, корабли прибыли в Очаков Николаевской области накануне вечером. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россию попросят вернуть снятое оборудование, а на восстановление судов уйдет около трех месяцев.
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Источник: korrespondent.net
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