Арахамия призвал чиновников в регионах сообщать о давлении из Киева

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия призвал местных чиновников и нардепов, которые ездят в регионы, сообщать о давлении и "договорняках" со стороны центральной власти. Об этом он заявил в четверг, 21 ноября, на брифинге, сообщает Лига.net.

"Я приезжаю в Николаев, встречаюсь у главы ОГА на совещании с силовиками и говорю: "Если кто-то вам из Киева будет звонить и говорить, туда не ходи, это не делай, это не расследуй, звоните лично мне. Мы их трахнем как следует", - заявил политик.

Он также добавил, что "даже если это не входит в полномочия нардепов", они должны сообщать информацию о "договорняках" и писать запросы в правоохранительные органы.

Ранее в ГБР рассказали о вымогателях от имени Зеленского. Мошенников задержали при получении части суммы в 250 тысяч долларов в здании напротив Офиса президента.

Позже сообщалось, что мошенник выдавал себя за друга Зеленского и требовал взятку.

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Источник: korrespondent.net