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21. 11. 2019

В РФ отреагировали на заявление генсека НАТО по космосу

В МИД РФ заявили, что заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что космос станет сферой новой оперативной деятельности Альянса, вызывает тревогу. Об этом на брифинге в четверг, 21 ноября, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Интерфакс.

"Военное планирование Альянса нацелено на задачи достижения преимущества во всех сферах со всеми последствиями в виде милитаризации, эскалации напряженности", - сказала Захарова.

По ее словам, "теперь Альянс добрался и до космоса".

"Мы, конечно, будем внимательно следить, как и в чем будет воплощаться заверение генсека НАТО Столтенберга в отсутствии у организации намерения размещать оружие в космосе", - отметила Захарова.

Она также призвала страны НАТО поддержать усилия Москвы, "направленные на недопущение гонки вооружений в космическом пространстве, что может негативным образом сказаться на международной и стратегической стабильности".

Захарова также отметила, что преобразования космоса в арену вооруженного противостояния не соответствовало бы интересам ни одной из стран.

Двумя днями ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что космос станет пятой оперативной сферой военной деятельности Альянса после воздуха, моря, суши и кибернетических связей.

Напомним, Foreign Policy назвала Столтенберга дипломатом года.

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Источник: korrespondent.net
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