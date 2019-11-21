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21. 11. 2019

Производителя мороженого оштрафовали, потому что не нашли в продукте молоко

Производителей уксуса, дрожжей и мороженого оштрафовали на общую сумму 2,55 млн грн за недобросовестную конкуренцию. Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета в четверг, 21 ноября.

По информации ведомства, ООО Айс Запорожье и ООО Фабрика мороженого Хладопром (Запорожская область) были оштрафованы на 150 тыс. грн каждое из-за указания на упаковках мороженого информации о наличии в составе питьевого коровьего молока, которое на самом деле не использовалось.

В свою очередь ООО Ново-Водолажский масло-жировой комбинат (Харьковская область) оштрафован на 250 тыс грн. за распространение информации, вводящей в заблуждение, а именно утверждение "уксус" в названии товара, который содержал в составе кислоту уксусную синтетическую пищевую.

Также АМКУ оштрафовал на 2 млн грн ООО Лесаффр Украина (Днепропетровская область) за оформление упаковок спиртовых дрожжей, схожих с упаковками иной торговой марки, присутствующей на рынке дольше нарушителя.

Напомним, что ранее стало известно, сколько украинцы тратят на еду. Самая большая статья расходов среди продуктов питания - покупка мяса. На него уходит почти четверть суммы.

Также сообщалось, что вступил в силу закон о маркировке продуктов. Закон о маркировке пищевых продуктов вводит запрет на использование информации, которая может ввести потребителя в заблуждение.

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Источник: korrespondent.net
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