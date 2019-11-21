Подозреваемым в убийстве ветерана АТО грозит пожизненное

Двум подозреваемым в жестоком избиении семейной пары в Киеве, что привело к смерти ветерана АТО Игоря Панова, изменили подозрение на умышленное убийство, сообщили в столичной прокуратуре, передает 21 ноября УП.

"В четверг, 21 ноября, подозреваемым в присутствии защитников сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения", - заявила спикер ведомства Надежда Максимец.

Раньше действия задержанных были квалифицированы как покушение на умышленное убийство двух лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц. В связи с тем, что один из пострадавших (ветеран АТО) 20 ноября скончался в больнице от вызванных телесных повреждений, действия подозреваемых дополнительно квалифицировали как умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц (п.12 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Теперь задержанным, которые сейчас находятся под стражей, грозит более серьезное наказание.

"За покушение на убийство осуждают не более чем на 2/3 от предусмотренного санкцией статьи наказания. Поскольку на сегодня подозреваемым, кроме покушения на убийство, инкриминируют также законченное преступление, им реально грозит до 15 лет лишения свободы или высшая мера наказания - пожизненное заключение", - сообщили в прокуратуре.

Накануне жестоко избитый в ночь на 10 ноября ветеран АТО Игорь Панов умер в больнице.

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Источник: korrespondent.net