Госэкоинспекцию временно возглавил экс-депутат

Депутат Верховной Рады VII и VIII созывов Егор Фирсов стал исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины. Об этом он заявил в Facebook в четверг, 21 ноября.

"С сегодняшнего дня я официально являюсь исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины. Такое решение принял Кабинет министров, и я благодарен за оказанное доверие", - написал он.

Фирсов уточнил, что Госэкоинспекция - это орган, который занимается контролем за соблюдением экологического законодательства и следит за уровнем загрязнения от промышленных предприятий.

"Предложение заняться реформой экологического контроля я получил от Алексея Гончарука четыре месяца назад. Свое видение ситуации я изложил сначала на встречах с премьером, а потом и лично президенту Владимиру Зеленскому", - добавил он.

По словам Фирсова, Госэкоинспекция является одним из самых коррумпированных органов, поэтому вопрос кадров - это его задача номер один. Также Егор Фирсов добавил, что позже будет проведен конкурс на должности главы этой инспекции, и он будет принимать в нем участие.

На сайте Кабмина обнародовали указ, согласно с которым Фирсов назначен временным и.о. до того момента, пока глава не будет избран в установленном порядке.



"Возложить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственной экологической инспекции Украины, исполнение обязанностей главы на начальника управления организационной деятельности - старшего государственного инспектора Украины по охране окружающей среды Фирсова Егора Павловича", - говорится в документе.

Напомним, что ранее экологи заявили, что новый закон Рады упростил вырубку Карпат. Вместо сохранения лесов, поправки, принятые во втором чтении, упростили их вырубку. Авторами поправок являются Олег Бондаренко от Слуги народа и Степан Ивахив от группы За будущее.

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Источник: korrespondent.net