В Петровском начали демонтировать фортификации

На участке разведения Петровское в Донецкой области начался демонтаж фортификаций. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщил пресс-офицер 128-й отдельной горно-штурмовой бригады старший лейтенант Богдан Петрик, пишет Радио Донбас.Реалии.

"Вчера, 20 ноября, в 12:00 закончилось разминирование. А сегодня, 21 ноября, в 12:00 начался демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения", - сказал оню

По данным издания, в Богдановке проживают семь местных жителей-пенсионеров.

Напомним, 11 ноября в штабе ООС заявили о завершении разведения сил в Петровском. В "ДНР" также сообщили о завершении отвода в этом районе. 13 ноября началось разминирование, на которое отведено 25 суток.

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Источник: korrespondent.net