В Ужгороде работники аэропорта вышли на страйк

В Ужгороде работники иаэропрта огласили страйк в связи с тем, что почти полгода им не выплачивают заработанное, говорится в сюжете канала НТН.

К режимному объекту никого, кроме спасателей, не подпускают.

Все сто работников аэропорта сидят без выплат уже долгое время. Почти тридцать сотрудников аэропорта написали заявления на увольнение.

"Каждый день увольняются люди, скоро здесь никого и не останется. Специалисты, остались, в основном пенсионеры", - говорит Дмитрий Логин - руководитель административно-хозяйственного отдела КП Международный аэропорт Ужгород.

Аэропорт на балансе областного совета. Решение выделить 8 млн гривен государственной субвенции на содержание учреждения поддержали депутаты. Однако средства на счета аэропорта заблокировал антимонопольный комитет, говорит Михаил Ривис, председатель Закарпатского облсовета. Мол, подтверждение на использование этой суммы - должны предоставить в АМК в Киеве.

"Все, что нужно от антимонопольного комитета, это собрать комиссию, признать, что средства, которые предоставил областной совет - это не является нарушением антимонопольного законодательства. Они пообещали в ближайшее время это разрулить, потому что я не буду никакие совершать действия, не буду заставлять директора аэропорта заставлять действия, чтобы потом он мог нести ответственность ", - говорит Михаил Ривис, председатель Закарпатского областного совета.

Впрочем, в Областном отделе антимонопольного комитета об этом ничего не знают. Говорят, не накладывали никаких санкций, никаких блокировок счетов не было.

А пока чиновники медленно решают вопросы, почти сто работников аэропорта объявили забастовку.

"Забастовка началась со вчерашнего дня. На территорию аэропорта никого не будет допущено, кроме работников ГСЧС. Это означает, что аэропорт не примет никакое воздушное судно", - говорит Иван Ворон, юрист КП Международный аэропорт Ужгород.

Аэропорт с октября месяца не принимает рейсовые самолеты. Время от времени приземляются только чартеры. И отныне и их здесь не ждут. Работники аэропорта заявили: будут бастовать, пока им не выплатят заработанное.

Напомним, работу аэропорта Одессы приостанавливали из-за частного самолета.

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Источник: korrespondent.net