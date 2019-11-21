Мендель рассказала, как Зеленский "на перекладных" добирался в Очаков

Сообщение о неисправности президентского самолета перед прибытием Зеленского в Очаков для встречи украинских кораблей отвлекали внимание от более важных и необходимых вещей. Об этом в четверг, 21 ноября, заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель на своей странице в Facebook.

"Пока мы перелетали вертолетами и самолетами, переезжали по бездорожью Луганщины и Николаевщины автомобилями, пока обменивались павербенкамы и искали вайфай, появлялись второстепенные новости: о том, что мы не вылетели из Харьковщины, о том, что 20 лет не ломался президентский борт. Эти второстепенные новости - пример того, как можно отвлекать внимание от важных вещей. И они никак не повлияют на то, что команда президента настойчиво идет к цели и выполняет поставленные задачи", - отметила Мендель.

Она также выразила сожаление в связи с тем, что одна из журналисток, ожидая Зеленского, сломала ногу, упав в ров у проходной военного порта в Очакове.

Как накануне сообщалось, глава государства приехал в военный порт для осмотра кораблей с опозданием в несколько часов из-за проблем с самолетом.

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Источник: korrespondent.net