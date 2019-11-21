Опубликован документ о помиловании нардепа Иванисова

Юрист Андрей Портнов в четверг, 21 ноября, в Telegram-канале обнародовал копию указа второго президента Леонида Кучмы о помиловании нардепа от Слуги народа Романа Иванисова.

"... вчерашнее заявление ГПУ об отсутствии у них информации о судимости депутата правящей партии Иванисова за изнасилование - ложь. Он был осужден по 117 и 118 УК Украины. А потом помилован Президентом Кучмой", - написал Портнов.

Позже Портнов также опубликовал приговор Иванисову.

Ранее в СМИ появилась информация, что в 1996 году Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней и отбывал наказание в колонии.

Генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил судимость нардепа, однако подчеркнул, что она погашена.

В ГПУ на это заявили, что информация о погашенной судимости Иванисова не является подтвержденной и по данному факту проводится проверка.

Сам народный депутат утверждает, что против него была спланирована информационная атака из-за антикоррупционной деятельности. Он приостановил членство во фракции Слуга народа на время разбирательства.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net