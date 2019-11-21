Опубликован документ о помиловании нардепа Иванисова

Юрист Андрей Портнов в четверг, 21 ноября, в Telegram-канале обнародовал копию указа второго президента Леонида Кучмы о помиловании нардепа от Слуги народа Романа Иванисова.
"... вчерашнее заявление ГПУ об отсутствии у них информации о судимости депутата правящей партии Иванисова за изнасилование - ложь. Он был осужден по 117 и 118 УК Украины. А потом помилован Президентом Кучмой", - написал Портнов.
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Источник: korrespondent.net
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