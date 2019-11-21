В Луцке массовое отравление после празднования Дня студента

В Луцке зафиксировано отравление семи человек после посещения заведения общественного питания. Об этом сообщает управление Нацполиции в Волынской области в четверг, 21 ноября.

"В Луцкий отдел полиции поступило сообщение о групповом заболевании острой кишечной инфекцией и госпитализации в областную инфекционную больницу семерых человек", – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что пострадавшие в субботу, 16 ноября, отмечали День студента в кафе одного из торгово-развлекательных центров в Луцке. По состоянию на 20 ноября, на стационарном лечении в областной инфекционной больнице находилось шесть посетителей в возрасте от 18 до 20 лет, а также 34-летняя кухарка заведения. Угрозы жизни для пострадавших нет.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм (ч.1 ст.325 УК Украины).

Накануне сообщалось, что в Киеве зарегистрированы пять случаев острой кишечной инфекции среди студентов, которые, как подозревают, связаны с употреблением пищи в ресторане одной из столичных гостиниц.

В школе Ровенской области дети массово отравились конфетами

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net