В МИД РФ прокомментировали шпионский скандал с Сербией

В МИД РФ заявили, что история с видеозаписью возможной передачи денег российским военным сербскому чиновнику - это провокация перед встречей на высшем уровне. Об этом в четверг, 21 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Интерфакс.

"Сейчас у нас должны состояться контакты на высшем уровне. Мы уже привыкли, что перед контактами на высшем, высоком уровне где-то за неделю, за несколько дней появляются какие-то интересные сюжеты, выдаются за какие-то сенсации. Затем проходит время - все это или дезавуируется, или оказывается наскоро сфабрикованной провокацией ", - сказала она.

Захарова подчеркнула важность того, чтобы были подтверждены все факты в этой истории.

"И каких это времен видео и кто на нем изображен? Когда это все делалось? Кто это монтировал? А потом я буду комментировать", - сказала представитель министерства.

Напомним, в Сербии на днях опубликовали видео, на котором, по утверждениям журналистов, сотрудник Главного разведывательного управления Генштаба России Георгий Клебан дает взятку "сербскому агенту – высокопоставленному чиновнику" в Белграде.

Как сообщили в МИД Сербии, Клебан свое время занимал должность помощника атташе в посольстве России в Белграде, но его уволили с этой должности в июне 2019 года.

Сербские органы в связи с появлением записи начали расследование, а президент Вучич 21 ноября встретился с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко.

В четверг президент Сербии Вучич подтвердил, что 4 декабря планирует провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Напомним, в Сети появилось видео, на котором вероятно офицер военной разведки России передает предположительно сербскому чиновнику пакет с деньгами.

Ранее сообщалось, что Турция задержала сотрудника посольства Германии по обвинению в шпионаже.

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Источник: korrespondent.net