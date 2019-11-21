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21. 11. 2019

Цукерберг поужинал с Трампом

Президент США Дональд Трамп устроил частный ужин в Белом доме с главой Facebook Марком Цукербергом и членом правления компании Питером Тилем. Мероприятие состоялось в октябре, но известно о нем стало только сейчас, сообщает в четверг, 21 ноября, NBC News.

"Марк принял приглашение поужинать с президентом и первой леди в Белом доме, что является нормальным для генерального директора крупной американской компании", - заявил представитель Facebook в комментарии по электронной почте.

Согласно информации источника, который был в курсе ужина, Тиль также присутствовал на мероприятии.

Как отмечается, встреча состоялась во время последнего визита Цукерберга в Вашингтон, где он свидетельствовал перед Конгрессом о новой криптовалюте Facebook - Libra.

На данный момент неизвестно, почему факт встречи не был обнародован и о чем говорили Трамп, Цукерберг и Тиль.

Белый дом не прокомментировал данную информацию.

Ранее Трамп и Цукерберг встречались в Овальном кабинете Белого дома в сентябре.

Напомним, в прошлом году Цукерберг дважды выступал на слушаниях в американском Конгрессе из-за скандала, в центре которого оказалась соцсеть. 

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Источник: korrespondent.net
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