Экс-советница Трампа рассказала в Конгрессе о фейке российских спецслужб

Бывший советник президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл заявила на общественных слушаниях по делу об импичменте Трампа, что предположение о вмешательстве Украины в американские выборы - фейк российских спецслужб. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщает Reuters.

Хилл призвала законодателей в ходе расследования импичмента в Палате представителей не продвигать "политически ангажированную ложь", которая ставит под сомнение вмешательство России в выборы 2016 года в США.

Она отметила, что некоторые члены Комитета по разведке Палаты представителей, похоже, считают, что Россия не проводила кампанию против США во время президентской гонки, и что, возможно, это сделала Украина.

"Это вымышленный нарратив, который был разработан и распространен самими российскими службами безопасности", - сказала Хилл.

Слушание в четверг знаменует собой пятый и последний запланированный день общественных слушаний по импичменту президента США.

Напомним, в ходе дачи показаний в Конгрессе в октябре Фиона Хилл заявляла, что адвокат Трампа Рудольф Джулиани вел "теневую" иностранную политику в Украине в обход официальных процедур, ради персональных выгод президента.

Напомним, 13 ноября в Конгрессе начались открытые слушания по делу импичмента Трампа. Расследование о возможных злоупотреблениях властью президента США перешли в формат прямого эфира. Первым свидетелем стал помощник госсекретаря США Джордж Кент.

Среди других свидетелей перед Конгрессом выступил посол США в ЕС Гордон Сондленд, который заявил, что Пенс и Помпео знали о давлении на Украину.

"Все были в курсе событий. Это не было секретом", - сказал Сондленд.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net