Всплыло изнасилованием. Скандал в Слуге народа

В украинской партии власти Слуге народа новый большой скандал. На этот раз депутат мог утаить от партии и всей страны свою судимость. Причем судимость за изнасилование несовершеннолетней.

Разобраться в вопросе пообещал даже президент Владимир Зеленский.

Старое дело

Информацию о судимости “слуги народа” за изнасилование обнародовал бывший народный депутат Игорь Мосийчук. Он утверждает, что нардеп Роман Иванисов в середине 90-х был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

Агентство УНН со ссылкой на собственные источники сообщило, что Иванисова якобы задержали 14 сентября 1995 года в Запорожской области по ст. 117 ч. 3 (изнасилование несовершеннолетней) и ст. 118 ч. 2 (изнасилование несовершеннолетней неестественным образом) тогдашнего Уголовного кодекса. Позже Куйбышевский суд Запорожской якобы его отпустил, а уже 25 октября повторно задержал по тем же статьям.

Утверждалось, что в марте 1996 года Иванисова приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, но впоследствии приговор изменили на 2 года и 6 месяцев исправительной колонии общего режима. Отбывал наказание Иванисов якобы в Мариупольской колонии.

Впоследствии изданию Цензор.Нет написал человек, который представился одним из воспитателей Мариупольской исправительной колонии. Его якобы возмутило, что Иванисов отрицает факт своего пребывания в колонии. Как сообщил главред издания Юрий Бутусов, письмо написал подполковник Павел Краморов.

"Иванисову на момент совершения преступления было 17 лет, это было его смягчающим обстоятельством. Но у него было две статьи – во-первых, 117-я за 17-летнюю, это покушение на преступление и не доведение преступления до конца. То есть в начале он предпринял попытку изнасилования, но не смог изнасиловать, там было так написано: "Иванисов не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него причинам – из-за отсутствия эрекции". Но потом, когда у него сразу не получилось, он все-таки изнасиловал и получил 118-й – изнасилование неестественным способом, то есть заставил потерпевшую сделать минет", - утверждает человек в письме.

21 ноября экс-заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов опубликовал якобы приговор суда 1996 года Роману Иванисову. В нем говорится, что он был якобы не один, а с друзьями; девушку насиловали в авто по очереди; Иванисов хотел уйти, но потом присоединился к насильникам.

Также Портнов показал указ президента Леонида Кучмы о помиловании Иванисова.

Кто такой Иванисов

Иванисов был прошел в Раду по 153 округу в Ровенской области в качестве представителя партии Зеленского.

Родился нардеп 2 ноября 1978 года в городе Бердянск Запорожской области, по образованию юрист, окончил Запорожский государственный университет.

Согласно официальной биографии с 2005 до 2015 года Иванисов был гендиректором ООО Укр Нафта Пром – Альянс, которое торгует резинотехническими изделиями.

В 2010 году был избран депутатом Ровенского областного совета по списку партии Батьківщина.

В Верховной Раде 7 созыва (2012-2014 годы) был помощником-консультантом на общественных началах нардепа Виталия Чугунникова.В 2015 году баллотировался в Ровенский областной совет уже от Блока Петра Порошенко, но не прошел, был членом этой партии.

С 2006 года – один из конечных бенефициаров дочернего предприятия Аква Волынь.

В 2016-2017 годах был руководителем ООО Костопильагроинвест. Конечный бенефициарный владелец Торговый дом Ютекс.

Объяснения нардепа

Народный депутат отвергает обвинения, и объясняет атаки своей антикоррупционной деятельностью. Он утверждает, что заказ по нему поступило "с сервера в Сан-Франциско". Также он обнародовал справку о несудимости.

Иванисов мог погасить судимость. Погашение судимости означает, что судимость лица потеряла свое правовое значение и такое лицо в дальнейшем не может подвергаться правоограничениям уголовно-правового и общеправового характера.

Будут разбираться

Иванисов заявил, что временно покидает фракцию Слуга народа в парламенте, на время проверки информации о его судимости.

Парламентарий пообещал, что скоро будет готов «обнародовать достоверные доказательства того, что это спланированная информационная атака против него» якобы из-за его антикоррупционной деятельности.

20 ноября на пресс-конференции генпрокурор Руслан Рябошапка сказал, что у Иванисова вроде есть погашенная судимость. "Проверка была осуществлена. Не нами. Не Генеральной прокуратурой. Соответствующими органами. И там есть факты, которые вы говорили, они подтвердились. Судимость погашена. Поскольку судимость погашена, то считается, что человек не является судимым на данный момент", - сказал Рябошапка. Однако позже в пресс-службе Генпрокуратуре сделали уточнения и опровергли заявление Рябошапки. Там отметили, что проверка продолжается до сих пор.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия связывает появление истории с Иванисовым с его борьбой против незаконной добычи янтаря. “Он опровергал мне. Громко опровергал. Говорит, что не было у него вообще судимости”, - отметил Арахамия.

Глава фракции СН также сообщил, что представитель Иванисова поедет в Мариупольскую колонию, где нардеп якобы отбывал наказание, чтобы там на видео записать все журналы об отбывании наказания и показать, что там нет никаких записей об Иванисове.

Кроме того, 21 ноября секретариат фракции направит официальные запросы в ГПУ, МВД и СБУ с просьбой проверить и предоставить всестороннюю и полную информацию по этому поводу.

Сейчас, по словам Арахамии, он не может ни подтвердить, ни опровергнуть ни слова Иванисова, ни заявления тех, кто его обвиняет.

Глава Слуги народа рассказал, что проверял профиль Иванисова, когда его избирали в ряды народных депутатов, потому что тогда по всем кандидатам делали так называемые справки от всех правоохранительных органов. И тогда у Иванисова была справка о несудимости. Вместе с тем Арахамия отметил, что если судимость была погашена, то МВД выдаст справку о несудимости.

По словам Арахамии, поскольку это дело 1996 года, то его нет в электронных реестрах, потому что тогда были только бумажные журналы, поэтому проверка займет больше времени.

Вмешался президент

Президент Владимир Зеленский пообещал заставить Иванисова сдать мандат, если подтвердиться его причастность к изнасилованию.

“Человек будет наказан, если были почищены данные. Потому что вы знаете, что всех людей партия принимала из народа. Это простые люди, которые никогда не были в политике. И Служба безопасности, и МВД их проверяли… Если были почищены данные – будет расследование. Это я тоже всем обещаю”, - заявил Зеленский.

Президент обещает, что никого не останется “ни в правительстве, ни в городах, ни в областях, ни даже в партии Слуга народа, если хоть кто-то причастен хоть к чему-то криминальному – к взятке или, тем более, к таким уголовным делам".

Источник: korrespondent.net