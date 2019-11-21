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21. 11. 2019

Взрыв с выбросом радиации зафиксировали в Южно-Китайском море

В Южно-Китайском море произошел взрыв под водой, после которого в трех странах зафиксировали всплеск радиации. Об этом сообщает HalTurnerRadioShow в четверг, 21 ноября.

В 01:22 по киевскому времени в Южно-Китайском море был зафиксирован подводный взрыв, мощность которого составила около 10-20 килотонн. После этого на острове Тайвань, а также во Вьетнаме и Китае был зафиксирован всплеск уровня радиации.

По информации местных СМИ, вероятно, в море произошел взрыв китайской ядерной подводной лодки. Но пока эта информация не подтверждена. Также не сообщаются никакие детали инцидента.

Напомним, что ранее в Италии взорвалась фабрика фейерверков, четыре человека погибли и еще двое пропали без вести.

Также сообщалось, что в Китае при взрыве на шахте погибли 15 человек. По предварительным данным на шахте произошел выброс метана. Девять горняков удалось спасти.

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Источник: korrespondent.net
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