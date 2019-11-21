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21. 11. 2019

Названо число неофициально трудоустроенных украинцев

 
Несколько миллионов украинцы трудоустроены неофициально, заявил глава Государственной службы по вопросам труда Роман Чернега, сообщает в четверг, 21 ноября, УНИАН.
 
"По состоянию на сегодня мы можем говорить о нескольких миллионах наших граждан, которые работают вне пределов официальных трудовых отношений", - сказал Чернега, отметив, что таким образом граждане соглашаются на отсутствие социальных гарантий и прав полноценных членов общества. 
 
Чиновник отметил, что высокий показатель теневой занятости, помимо недостатков для самих работников, негативно сказывается на экономике страны. 
 
В некоторых странах право голоса на выборах имеют только налогоплательщики, добавил он. 
 
"Я думаю, было бы неплохо предусмотреть и у нас такие предохранители, которые бы работали системно и помогали делать Украину лучше, экономически стабильнее, более богатой", - заключил Чернега.
 
Напомним, неофициальное трудоустройство в Украине на минимуме за 10 лет.
 
Еще сообщалось, что поливина украинцев готовы работать на зарплату 10 тысяч.

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Источник: korrespondent.net
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