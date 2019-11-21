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21. 11. 2019

В Новом Роздоле включили отопление

В Новом Роздоле и Новояворовске начался отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА в четверг, 21 ноября.

"Аварийным бригадам удалось ликвидировать все три прорыва теплотрасс, а также получить постоянное давление в теплосетях, что позволило начать отопительный сезон и запустить работу Новороздольской ТЭЦ", - сказано в сообщении.

В Львовской ОГА добавили, что теплоноситель с температурой +45 С начал поступать в теплосеть 2-го микрорайона Новояровска и сейчас происходит заполнение сетей дошкольных и школьных учреждений и внутридомовых систем жилых домов, других потребителей, а также восстанавливается циркуляция по системам сооружений.

В администрации обещают, что в течение суток в домах должно быть тепло, и добавляют, что с сегодняшнего дня Львовщина полностью вошла в отопительный сезон.

Ранее городской голова Нового Роздола во Львовской области и его заместитель подали в отставку из-за критической ситуации с началом отопительного сезона.

Отопительный сезон начался во всех областях

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Источник: korrespondent.net
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