Украинские банды и закрытый ЕС. Чем шокирует Макрон

Недавние заявления президента Франции Эмманюэля Макрона об иммиграции через нелегальные "болгарские и украинские банды", о "смерти мозга" НАТО, а также его решение заблокировать переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС настроили против него европейских глав, в том числе канцлера Германии Ангелу Меркель.

Макрон также говорил о необходимости реформирования процесса приема новых членов в ЕС. На этой неделе во Франции представили новый план на шести страницах для разблокировки расширения Евросоюза, но эксперты считают, что Макрон хочет "утопить" процедуру в бюрократии. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Традиционные французские взгляды

Еще год назад Макрон ездил с рабочими визитами по всем странам Европы, в том числе и на востоке, которые французская элита игнорировали и не принимала во внимание или даже презирала, как пишет французская газета Le Monde.

Однако все изменилось после того, как в октябе пршлого года президенту Франции пришлось прирвать один из таких туров, чтобы вернуться на родину, где зарождалось протестное движение "желтые жилеты".

Макрон вернулся к гораздо более традиционным французским внешнеполитическим взглядам на эти страны. Прозвучавшие за несколько недель заявления оскорбили региональные столицы.

31 октября французский лидер раскритиковал иммиграцию через "тайные болгарские или украинские сети" по сравнению с "легальными мигрантами" из Гвинеи или Кот-д'Ивуар.

Несколько дней спустя в интервью британскому журналу Economist Макрон взялся за Боснию-и-Герцеговину, назвав эту балканскую страну "бомбой замедленного действия" из-за "проблемы возвращения джихадистов".

Как отмечает издание, аргумент вызвал тем больший шок, что Макрон использовал его для оправдания своего октябрьского вето на открытие переговоров о вступлении в ЕС двух других балканских стран: Албании и Северной Македонии.

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На это накладывается новая российская политика Макрона, который хочет "переосмыслить связь Франции" с Москвой и Владимиром Путиным и говорит, что у НАТО наступила "смерть мозга".

Эти слова встревожили большинство стран востока. Так, польский премьер Матеуш Моравецкий назвал их "опасными" и выступил в защиту "важнейшего в мире альянса для сохранения мира и свободы". Такое мнение разделяют и соседи Польши.

Во всем регионе только один лидер благосклонно отнесся к словам Макрона - премьер Венгрии Виктор Орбан. Накануне он заявил, что Венгрия "сможет обеспечить собственную безопасность к 2026 году". Президент Франции в свою очередь открыто дал понять, что рассчитывает на венгерского премьера для преодоления сопротивления Польши.

"Речь идет о тревожной риторике и поразительном повороте по отношению к России и Венгрии", - циттирует Le Monde венского эксперта по Центральной Европе Пауля Лендваи.

В октябре венгерского премьера приняли в Елисейском дворце, чего не было с 2010 года. Тот в свою очередь ведет себя примирительно по отношению к президенту Франции, отойдя от нападок времен выборов в Европарламент.

Орбан известен своей пророссийской позицией и играет роль нарушителя спокойствия на Балканах: он предоставил бывшему македонскому премьеру Николе Груевскому убежище от судебного преследования на родине, а также поддерживает близкие к его националистической линии политические образования и СМИ.

Объясняя перемены политики Макрона, хорватская газета Advance пишет, что причина, по которой он противится расширению Европейского Союза весьма прозаична: резко против расширения выступает французская общественность.

А на фоне протестов желтых жилетов, этот огонь, который затухает, но продолжает тлеть, Макрон решил, что лучше больше не противоречить французским избирателям, отмечает газета.

Обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский пишет, что сопротивление расширению ЕС во Франции и других странах Западной Европы неоправданно.

Вместо того, чтобы потакать страхам избирателей, ответственные руководители должны объяснять, почему расширение имеет смысл, считает эксперт. Среди прочего, этот процесс еще больше обезопасит внешние границы ЕС.

Предлагаемая Макроном процедура принятия новых членов в Евросоюз ничуть не лучше той, что действует сейчас. Скорее всего, Макрон просто пытается утопить в бюрократических возражениях вопрос о дальнейшем расширении Евросоюза, пишет автор на страницах Bloomberg.

Действующая процедура требует от стран-кандидатов на вступление признания и реализации европейских правил в 35 областях. Они должны доказать свою приверженность демократии и власти закона, а также свою способность функционировать в качестве рыночных экономик. Не имеет значения, с каких областей страна начнет осуществлять перемены.

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Французский лидер предлагает вести этот процесс в соответствии с четырьмя принципами: его надо сделать более постепенным, нужно ввести четкие и легко проверяемые условия для перехода от одного этапа вступления к другому, надо увязывать прохождение каждой проверки с ощутимыми экономическими выгодами, необходимо ввести правило, гласящее, что процесс можно повернуть и в обратном направлении.

При этом реформы необходимы не только тем странам, которые хотят вступить в Европейский союз, но уже и действующим членам.

Европейские дипломаты отреагировали достаточно резко на предложения Макрона и поставили под сомнение желание французов принимать другие страны в ЕС в принципе.

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Источник: korrespondent.net