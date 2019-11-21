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21. 11. 2019

В Житомирской области чиновники ГФС "отмыли" миллионы

Чиновники Государственной фискальной службы в Житомирской области прокрутили аферы на миллионы гривен, о чем говорится 21 ноября в пресс-службе СБУ.
 
Сообщается, что начальник одного из структурных управлений совместно с чиновников ГФС незаконно выдавали местным предпринимателям лицензии на реализацию топлива.
 
"Чиновники давали указание своим подчиненным принимать к рассмотрению неполные пакеты документов для получения лицензий подконтрольными бизнес-структурами. Коммерсанты, получив "разрешения", реализовывали продукцию без уплаты налогов и акцизов в государственный бюджет", - сообщили в СБУ.
 
Во время проверки всего за один месяц были выявлены выдачи лицензий 48 субъектам, что нанесло ущерб государству на около 1 млн гривен.
 
Начато уголовное производство по статьи об злоупотреблении властью или служебным положением (ст.364 Уголовного кодекса Украины).
 
Напомним, на коррупции в особо крупных размерах погорел чиновник Укрзализныци.
 
Также сообщалось, что в Харькове чиновников Госэкоинспекции поймали на взятке в 250 тысяч.

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Источник: korrespondent.net
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