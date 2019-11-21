Украинцам готовят страховую цену на газ

Кабинет министров планирует утвердить страховую цену на газ для населения, которая составит около 7 тыс грн за тысячу кубометров (с НДС и без учета транспортировки) с 1 января 2020 года. Об этом заявил глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в интервью 24 каналу в четверг, 21 ноября.

"С 1 января людям предложат определенную страховую цену на газ, которую они смогут выбрать до конца отопительного сезона. Она будет даже меньше, чем цена на первый квартал 2019 года (8550 гривен за тысячу кубометров - ред.). Это так называемый рыночный инструмент под названием "контракты на будущее". Почему это так важно? Потому что население не должно 31 декабря иметь одну цену, а с 1 января - другую, в два-три раза большую", - подчеркнул Оржель.

Он добавил, что сейчас речь идет о цене в размере 7000 гривен за тысячу кубометров (без расходов на транспортировку газа). Сейчас цена газа для населения составляет 4899 гривны за тысячу кубометров (без НДС и расходов на транспортировку). В случае, если с 1 января цена на газ существенно возрастет, то украинцы, которые застрахуют эти цены, будут платить 7000 гривен даже если цены на газ будут выше.

"Если же Украина подписывает договор на транспортировку, то это является фактором стабилизации значительного рынка. У нас и в Европе значительные объемы газа находятся в подземных хранилищах. И фактор того, что транзит не остановился, сыграет, наверное, на то, что цена на газ будет уменьшаться. И тогда потребители со страховой цене не выигрывают от ситуации, поскольку на рынке будет меньшая цена", - пояснил Оржель.

По его словам, украинцы смогут отказаться от этого предложения и платить по рыночным ценам, но тогда для них вырастут риски стремительного роста цены на газ.

Ранее Оржель говорил, что в первом квартале следующего года газ не будет стоить меньше, чем год назад - ниже 8,55 тысяч гривен за тысячу кубометров.

Напомним, после снижения цен на газ с апреля в целом на 32%, на ноябрь Нафтогаз повысил стоимость газа более чем на 600 гривен (14,6%).

Ранее в Нафтогазе спрогнозировали, что цена на газ в ноябре-декабре составит 7 184,8 гривен/тыс. куб. м (без НДС).

Также в компании заявили, что с января цены на газ для населения будут рыночными.

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Источник: korrespondent.net