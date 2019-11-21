Бог комитета. Опальная экс-"слуга народа" рассказала о методах Геруса

Исключенная из фракции Слуга народа Анна Скороход пожаловалась на принуждение к голосованию главой комитета Верховной Рады по энергетике Андрем Герусом.
Как известно, Скороход является членом данного комитета.
"Он считает, что он бог комитета, и все решения должны приниматься так, как он сказал. Нам перед комитетом присылали сообщения о том, как по какому решению на комитете голосовать", – заявила Скороход.
Напомним, на прошлой неделе Скороход исключили из фракции Слуга народа. Официальная причина - неголосование ряда законопроектов.
Комментируя решение фракции, Скороход опровергла обвинения в попытках подкупа других депутатов и заявила, что депутаты от Слуги народа получают зарплаты в конвертах.
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Источник: korrespondent.net
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