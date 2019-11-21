Бог комитета. Опальная экс-"слуга народа" рассказала о методах Геруса

Исключенная из фракции Слуга народа Анна Скороход пожаловалась на принуждение к голосованию главой комитета Верховной Рады по энергетике Андрем Герусом.

Как известно, Скороход является членом данного комитета.

"Он считает, что он бог комитета, и все решения должны приниматься так, как он сказал. Нам перед комитетом присылали сообщения о том, как по какому решению на комитете голосовать", – заявила Скороход.

Напомним, на прошлой неделе Скороход исключили из фракции Слуга народа. Официальная причина - неголосование ряда законопроектов.

Комментируя решение фракции, Скороход опровергла обвинения в попытках подкупа других депутатов и заявила, что депутаты от Слуги народа получают зарплаты в конвертах.

В свою очередь, Герус недавно попал в скандал из-за поправки в закон, которая разблокировала импорт электроэнергии из России. По этой причине у него даже произошла драка с экс-нардепом Олегом Ляшко в аэропорту Борисполь.

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Источник: korrespondent.net