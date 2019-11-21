Пришли за Садовым. В чем подозревают мэра Львова

Мэр Львова Андрей Садовый возглавляет город уже 13 лет. За это время его партия Самопомич успела побывать в парламенте 8 созыва и провалить выборы в Раду 9 созыва. Сам Садовый обещал больше не участвовать в выборах мэра. Но после проигрыша парламентской кампании передумал и теперь снова хочет побороться за пост городского голова. Выборы должны пройти следующей осенью, а дело против Садового всплыло уже сейчас.

В чем обвиняют

Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревает Садового в злоупотреблении властью.

Дело касается выделения земли на окраине Львова под индустриальный парк. В 2015 году за земельный участок в 23 гектара нидерландская компания CTP заплатила 52 миллиона гривен. Компания обязалась инвестировать в инфраструктуру парка 50 млн евро, привлечь крупных производителей и создать более 3 тысяч новых рабочих мест. Но строительство индустриального парка пока так и не началось из-за открытого уголовного дела и из-за протестов местных жителей, у которых там огороды и которые считали, что эта земля принадлежит им.

Земельный участок на момент продажи был спорным, потому что не были определены пределы города Львов и села Рясное. По состоянию на 2015 год на этом участке были огороды, паи почти 300 жителей Рясное-Русськое, сообщает УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Однако в 2017 году Львовский горсовет утвердил меморандум с Рясно-Русським сельским советом. Постановлением устанавливалась граница Львова и спорный участок перешел в пределы Львова. Также община села должна была прекратить протестовать против строительства индустриального парка.

Правоохранители считают, что проект землеустройства, по которому участок отводится под парк "не соответствует по составу и содержанию требованиям земельного законодательства и другим нормативным документам по вопросам землеустройства и землепользования, действующих на дату его утверждения".

То есть, по версии следствия, в 2015-2016 годах, Львовская мэрия незаконно завладела землей, а затем продала ее частной фирме втрое дешевле, чем рыночная стоимость. Под договором купли-продажи земли стоит личная подпись Садового.

По данным правоохранителей, земля должна была стоить 140 миллионов гривен, а не 52 миллиона.

Ответ Садового

Садовой уверен, что ничего не нарушал и собирается добиваться справедливости в суде.

“Было поле, где коровы паслись. На этом поле компания должна построить индустриальный парк. Начиная с 2015-2016 годов и далее - блокировка со всех сторон. На уровне власти государства, генеральной прокуратуры... За то время компания CTP построила парки в Румынии, в других странах… Земля стоит. Такие реалии нашего времени, будем бороться и будем побеждать", - заявил Садовой.

Сторона обвинения будет ходатайствовать о залоге для мэра Львова в размере 50 миллионов гривен. Меру пресечения Садовому будут выбирать в Высшем антикоррупционном суде.

"Честно говоря, мне сложно понять прокуроров Назара Холодницкого. Сложно сказать, почему именно сейчас это происходит. Может, подарок на День Революции Достоинства или День святого Михаила решили сделать. Но, честно говоря, с точки зрения здравого смысла, мне этому сложно дать объяснение. Я думал, что люди извинятся, закончат те следственные действия, которые уже давно длятся. Потому что они безосновательные. Нужно благодарить людей за работу, которую они провели и просить этого инвестора, чтобы он не убегал", — заявил Садовой в комментарии порталу Delo.ua.

Мэр Львова предполагает, что суд по избранию меры пресечения будет на следующей неделе.

Предвыборной контекст

После предъявления подозрения Садовому сразу начались разговоры о политической мотивации дела.

"Что вы, что вы, никакой политики! Просто как-то "не так" выделили землю в 2015 году иностранному инвестору под строительство технопарка. Останется Зеленский сам, без ансамбля, надежно зажат опущенной крышкой фортепиано", - написал у себя в Facebook экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Также существует мнение, что уголовное дело может быть даже на руку самому Садовому.

"Не исключен "договорняк", это может быть шоу для повышения просевшего из-за мусорного скандала рейтинга Садового. У нас ведь любят гонимых и обиженных. Подозрение в итоге может остаться бумажкой, а дело развалится", - предполагает политолог Андрей Маркуш в комментарии изданию Страна.юа.

Вместе с тем, юрист Ростислав Кравец считает, что подозрение Садовому может быть обоснованным.

“К Садовому имеется громадное количество вопросов по эффективности распоряжения землей… Это явно не последнее обвинение в его адрес по эффективности использования бюджетных и государственных средств”, - отметил эксперт.

Источник: korrespondent.net