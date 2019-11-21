Дело Хизб ут-Тахрир: завершено следствие очередного эпизода

Следствие по делу Хизб ут-Тахрир в отношении Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Эмирусеинова завершено. Об этом сообщает Крым.Реалии в четверг, 21 ноября.

По словам адвоката Абдулганиева Лили Гамеджи, на данный момент проходит стадия ознакомления с материалами уголовного дела.

"Доказательством вины наших доверителей, по версии следствия, стали несколько номеров газеты Голос Крыма. Речь идет о материале Крым и Халифат в четырех частях, датированном июнем 2010 года. В материалах дела фигурируют журналы 2003 и 2004 годов выпуска. Учитывая, что мой подзащитный родился в 1998 году, я слабо верю в то, что он в шестилетнем возрасте уже интересовался такими темами", - сообщила Гемеджи.

Отмечается, что в начале ноября суд продлил арест фигурантов дела Хизб ут-Тахрир до 13 января 2020 года.

Сейчас около 90 крымчан удерживают в крымских и российских тюрьмах по политически мотивированным причинам, среди них профессиональные и гражданские журналисты Нариман Мемедеминов, Сервер Мустафаев, Осман Арифмеметов, Ремзи Бекиров, Рустем Шейхалиев и другие.

Напомним, что ранее в Крыму был найден мертвым пропавший без вести крымский татарин. Мужчину нашли мертвым и с изувеченным лицом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net