Дело Майдана: Разумков заверил, что расследование не "поставят на паузу"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что расследования преступлений против участников Евромайдана очень важны и не будут прекращены. Об этом он сказал во время официального визита в Мариуполь, сообщает пресс-служба Департамента информационной и внутренней политики Донецкой ОГА в четверг, 21 ноября.

"Расследования преступлений против участников Революции Достоинства - важны и не будут прекращены", - заявил Разумков.

Напомним, что ранее в ГПУ начали расследование потери материалов дел Майдана. Также в ГПУ сообщили о создании инвентаризационной комиссии, которую возглавил заместитель Генерального прокурора Виктор Чумак.

Также сообщалось, что под Офисом президента требовали не допустить развала дела Майдана. Участники митинга обратились к президенту Зеленскому и генпрокурору Рябошапке с просьбой принять меры для того, чтобы расследования по Майдану продолжились.

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Источник: korrespondent.net