Протесты в Иране: власти начали восстанавливать доступ в интернет

В Иране частично восстановлен доступ в интернет после протестов, начавшихся из-за повышения цен на бензин. Об этом сообщает Reuters в четверг, 21 ноября.

Высший совет национальной безопасности Ирана разблокировал доступ в интернет в некоторых районах - в Хормозгане, Керманшахе, Араке, Мешхеде, Куме, Тебризе, Хамадане, Бушер, а также частично в Тегеране.

"Доступ в интернет постепенно восстанавливается в стране", - говорится в сообщении.

По данным неправительственной организации NetBlocks, которая следит за доступом в интернет по всему миру, восстановление интернет-соединения в Иране охватило только 10% территории страны.

Напомним, 16 ноября в Иране начались протесты против решения властей повысить цены на бензин. Полиция Ирана применила огнестрельное оружие против протестующих. Очевидцы заявили о гибели минимум двоих человек.

Вскоре стало известно, что в Иране отключена мобильная связь, также почти на всей территории страны не работал интернет.

Amnesty International сообщила, что в Иране погибли более 100 протестующих. Число погибших очень приблизительное, поскольку узнать точные данные затруднительно в Иране из-за закрытого доступа в интернет.

По совету МВФ. Почему Иран поглотили протесты

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Источник: korrespondent.net