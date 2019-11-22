Дела Майдана: 46 человек получили приговоры



Обвинительный приговор по делам Майдана принят в отношении 46 человек, а подозрение сообщено 445 лицам. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Виктор Чумак в эфире телеканала 1+1 в четверг, 21 ноября.

"По всей стране сообщено о подозрении 445 лицам, из них 48 высшим должностным лицам, 220 правоохранителей, в том числе 27 следователей, 20 прокуроров и 23 судей. Направлено в суд 195 обвинительных актов в отношении 298 лиц в совершении преступлений судами признаны виновными 59 лиц, в отношении 46 из них принят обвинительный приговор", – сказал он.

Напомним, 21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы. В этот день начались такие исторические события, как Оранжевая революция 2004 года и Революция достоинства 2013 года.

В мероприятиях, приуроченные ко Дню достоинства и свободы, в центре Киева взяли участие более пяти тысяч человек. Наибольшее количество участников находилось на столичном Майдане, где проходило вече.



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Источник: korrespondent.net