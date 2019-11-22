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22. 11. 2019

Трамп подписал временный бюджет США на месяц


Президент США Дональд Трамп утвердил резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 20 декабря, сообщает The Washington Post.

Накануне документ был утвержден Сенатом, в поддержку инициативы проголосовали 74 законодателя, против – 20.

Если бы временное финансирование одобрить не удалось, правительству грозил бы шатдаун, который начался бы в полночь 22 ноября.

Напомним, в прошлый раз правительство США приостанавливало работу в конце 2018 года, и этот шатдаун стал самым длительным в истории страны.

Спровоцировали его разногласия правительства и Трампа из-за строительства стены на границе с Мексикой, на котором настаивает президент.

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Источник: korrespondent.net
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