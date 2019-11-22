Сильное землетрясение произошло в Индонезии



Землетрясение магнитудой 5,8 произошло е в акватории Тиморского моря в восточной части Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.



Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее южной оконечности острова Селару (архипелаг Танимбар, Индонезия), в 431 километре к северу от города Дарвин в Австралии.



Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.



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Напомним, в сентябре в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.

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Источник: korrespondent.net