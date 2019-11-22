Лента RSS
Подписаться на ленту
22 ноября 2019, пятница, 06:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
22. 11. 2019

Сильное землетрясение произошло в Индонезии


Землетрясение магнитудой 5,8 произошло е в акватории Тиморского моря в восточной части Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.
 
Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее южной оконечности острова Селару (архипелаг Танимбар, Индонезия), в 431 километре к северу от города Дарвин в Австралии. 
 
Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

В Иране произошло сильное землетрясение: есть жертвы

Напомним, в сентябре в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ты пойми, всех денег на свете не заработать, отдохни.
- Да мне хотя бы на еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.