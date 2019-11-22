Сильное землетрясение произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло е в акватории Тиморского моря в восточной части Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.
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Напомним, в сентябре в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.
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Источник: korrespondent.net
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