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22. 11. 2019

Подавшего милостыню француза оштрафовали на 100 евро


Пассажира был оштрафован железнодорожной полицией Тулузы за дачу милостыни женщине. Сумма штрафа составила 100 евро, сообщает France 3 Occitanie.
 
Отмечается, что молодой человек забрал сдачу в размере 70 сантимов в автомате по продаже билетов и передал ее нуждающейся матери с ребенком.
 
Сам пассажир намерен добиться пересмотра решения и заявил, что деньги вручил добровольно, а женщина у него их не просила.
 
Национальная компания французских железных дорог оказала ему поддержку и планирует аннулировать этот штраф.
 
Как известно, во Франции действуют запрет на дачу милостыни попрошайкам.

100-летняя саудовская нищенка умерла, успев скопить на черный день миллион долларов
 
Ранее сообщалось, что в Бразилии мужчина убил бездомную, которая попросила у него один реал.

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Источник: korrespondent.net
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