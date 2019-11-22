Подавшего милостыню француза оштрафовали на 100 евро



Пассажира был оштрафован железнодорожной полицией Тулузы за дачу милостыни женщине. Сумма штрафа составила 100 евро, сообщает France 3 Occitanie.



Отмечается, что молодой человек забрал сдачу в размере 70 сантимов в автомате по продаже билетов и передал ее нуждающейся матери с ребенком.



Сам пассажир намерен добиться пересмотра решения и заявил, что деньги вручил добровольно, а женщина у него их не просила.



Национальная компания французских железных дорог оказала ему поддержку и планирует аннулировать этот штраф.



Как известно, во Франции действуют запрет на дачу милостыни попрошайкам.



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Источник: korrespondent.net