В небе над Лос-Анджелесом загорелся самолет

Двигатель самолета Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines загорелся после взлета, из-за чего авиалайнер был вынужден вернуться в аэропорт Лос-Анджелеса. Об этом сообщает CBSLA.

Рейс 113 следовал в Манилу, на борту находилось 347 пассажиров. Он вылетел из международного аэропорта Лос-Анджелеса 21 ноября около 11:00 по местному времени (21:00 по Киеву).

По словам одного из пассажиров, после взлета в салоне были слышны четыре сильных удара, а правый двигатель "взорвался и был охвачен пламенем". Из-за этого некоторые пассажиры начали кричать.

EMERGENCY LANDING: Flames shoot out of a plane’s engine that just took off from LAX. Hear from terrified passengers tonight on @ABCWorldNews #LAX #Plane #Emergencylanding pic.twitter.com/wMKLttLkQB — Will Carr (@WillCarr) 21 ноября 2019 г.

Спустя примерно час после взлета авиалайнер благополучно приземлился в аэропорту отправления. По словам представителя воздушной гавани, воспламенение двигателя произошло из-за механической неисправности.

Накануне самолет Boeing-738, следовавший рейсом Стамбул – Одесса, совершил аварийную посадку в Одесском аэропорту. Из-за сильного ветра во время посадки у лайнера произошла поломка передних стоек шасси. Аналогичное ЧП произошло с частным самолетом. У лайнера Gulfstream G150, выполнявшего частный рейс в Дубаи, при взлете лопнул один из пневматиков передней стойки шасси. Никто из пассажиров рейса не пострадал. Они были пересажены на другой самолет. Инцидент был виден с земли, его снимали на видео жители Лос-Анджелеса. На кадрах видно, что из двигателя летящего самолета вырываются языки пламени. Is a plane suppose to spew flames? #airplane #lax @AmericanAir @flyLAXairport pic.twitter.com/62sqcnsW8M — Big Red (@andrewblakeames) 21 ноября 2019 г.

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Источник: korrespondent.net