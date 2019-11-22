Лента RSS
Подписаться на ленту
22 ноября 2019, пятница, 08:58
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
22. 11. 2019

Штаб ООС: Сепаратисты применили ракетные комплексы

Сепаратисты 21 ноября шесть раз нарушили режим прекращения огня с использованием противотанковых ракетных комплексов, сообщает пресс-служба штаба ООС.

Также противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" сепаратисты осуществили четыре обстрела: дважды у Водяного - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Невельского - из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Красногоровки - с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано два вражеских обстрелов: неподалеку Шумов - из противотанкового ракетного комплекса; у Кондрашовки-Новой - с подствольных гранатометов.

В результате обстрелов, боевые травмы получили трое военнослужащих из состава Объединенных сил.

Накануне в зоне ООС были ранены семеро украинских военных. Украинская сторона дважды запрашивала режим "тишины" для того, чтобы помочь раненым.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Ты пойми, всех денег на свете не заработать, отдохни.
- Да мне хотя бы на еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.