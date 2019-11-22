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22. 11. 2019

На концерте Олега Винника произошла массовая драка

Олег Винник дал свой концерт в киевском Дворце спорта, но выступление не обошлось без неприятного сюрприза. Так, в борьбе за лучшие места у сцены жестко подрались поклонницы исполнителя. Об этом сообщает ТСН.

Женщины начали бить друг друга, чтобы занять самые выгодные места и видеть своего кумира получше. Также они таскали друг друга за волосы.

Их принялся разнимать, стоящий рядом мужчина, пытаясь тоже пробраться ближе к сцене. Он был спутником одной из разъяренных женщин.

Посетители концерта позвали на помощь охрану - мужчину попросили покинуть зал, но это удалось не с первого раза. Драка произошла снова. Впоследствии одна женщина пробиралась к сцене. Другая схватила ее за волосы и прокричала: "Куда лезешь?".

Олег Винник , естественно, ничего не подозревая, продолжал свое выступление на сцене.

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Источник: korrespondent.net
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