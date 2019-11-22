Пес унюхал рак у хозяйки и спас ей жизнь

Американка вовремя узнала, что у нее рак и смогла выздороветь благодаря своему псу. Об этом сообщает Daily Mail.

Жительница американского штата Висконсин Стефани Херфель заметила странное поведение своей собаки породы хаски по кличке Сьерра несколько лет назад. Пес начала часто подходить к хозяйке, обнюхивать ее живот и класть на него нос.

Когда собака начала прятаться под шкаф и прикрывать нос хвостом, а в животе у американки появились боли, она обратилась к врачам.

Специалисты обнаружили у Херфель третью стадию рака яичников. После курса лечения у женщины началась ремиссия.

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Однако, когда спустя несколько месяцев собака начала вести себя точно также, американка сразу пошла в больницу. Оказалось, что рак действительно вернулся.

Онколог Дэвид Кушнер отмечает, что поведение собаки вполне рационально. Согласно исследованиям, в 97% случаев псы действительно способны отличать по запаху здоровую кровь от зараженной раком.

Накануне была названа основная причина возникновения рака. Также Корреспондент писал о том, что спасение младенца кошкой попало на видео.

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Источник: korrespondent.net