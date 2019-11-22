Комиссия не одобрила единственную кандидатку на пост главы Госкино

На последнем собеседовании на должность главы Госкино единственной оставшейся кандидатке поставили недостаточное количество баллов. Об этом сообщает Детектор медиа в пятницу, 22 ноября.

На записи Национального агентства Украины по вопросам госслужбы слышно, что Юлия Синькевич не набрала достаточного количества баллов по одной из компетенций.

Изначально на конкурс на пост главы Госкино подалось восемь человек, все выбыли на предыдущих стадиях конкурса. По закону о государственной службе, в случае провала конкурса должен быть объявлен повторный конкурс.

Назначения нового главы Госкино ждут победители 11-го и 12-го питчингов, результаты которого хотел пересмотреть министр культуры Владимир Бородянский. В итоге Совет по поддержке кинематографии поднял проходной балл в результатах 11-го конкурса кинопроектов, чем сократил количество победителей, которые могут получить госфинансирование, в два раза.

Предыдущий глава Госкино Филипп Ильенко назвал результат конкурса "фарсом". На 2020 год на финансирование Госкино в госбюджете заложено 750 млн грн.

Напомним, что ранее Кабмин уволил главу Госкино. Ильенко написал заявление на увольнение 19 августа. Он возглавлял Госкино с 2014 года.

Рекорды и миллионы. Итоги работы Ильенко в Госкино

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Источник: korrespondent.net