В Слуге народа требуют от Иванисова сдать мандат

Депутата Романа Иванисова исключат из фракции Слуга народа и будут требовать от него сложить депутатский мандат из-за судимости за изнасилование. Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил глава фракции Давид Арахамия.
"С этим мы его сегодня выключили из фракции. Нужно только сегодня оформить, когда люди придут", - сказал он.
При этом Арахамия не считает критическим количество скандалов с членами фракции Слуга народа из-за большого количества депутатов в ней.
Политик также отрицал заявления ведущих о возможной даче взятки Иванисовым депутату Рады от Слуги народа Дмитрию Соломчуку при отборе кандидатов на выборы в Раду 21 июля.
"Я считаю, что эта информация вообще не отвечает действительности. Это сейчас пытаются накрутить на одну историю 10 историй сверху", - отметил депутат.
Глава фракции Слуга народа заявил, что намерен с другими членами фракции давить на Иванисова, чтобы он досрочно сложил полномочия парламентария.
Согласно приговору, который был опубликован накануне, Иванисов в 1996 году с тремя друзьями изнасиловали несовершеннолетнюю. Насильники были осуждены, но Иванисов был помилован указом президента Леонида Кучмы.
Сам народный депутат утверждал, что против него была спланирована информационная атака из-за антикоррупционной деятельности. Он приостановил членство во фракции Слуга народа на время разбирательства.
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Источник: korrespondent.net
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