ЕСПЧ обязал Украину выплатить двоим гражданам более 20 тысяч евро

Украина проиграла в Европейском суде по правам человека два дела по искам украинских граждан. Соответствующие постановления обнародовал ЕСПЧ, сообщает в пятницу, 22 ноября, Укринформ.

Так, в деле Смелянская против Украины ЕСПЧ признал нарушение Европейской конвенции по правам человека относительно условий содержания в СИЗО, достаточности оснований содержания под стражей и непредоставления необходимого медицинского обеспечения.

В феврале 2011 года против Виктории Смелянской было возбуждено уголовное производство по подозрению в нелегальном приобретении, хранении и распространении наркотиков. С января по ноябрь 2011 года она находилась в Харьковском СИЗО.

Дело ныне продолжает рассматривать суд.

ЕСПЧ постановил, что государство Украина должна выплатить истцу 10 тысяч евро за нематериальные убытки.

По второму делу, Мельник против Украины, ЕСПЧ признал нарушение Европейской конвенции по правам человека в части ненадлежащего обращения с лицом в отделении милиции и неэффективного расследования в Украине этого факта. Кроме этого признано нарушением плохие условия содержания заявителя в колониях, а также принуждение его к признанию в преступлении.

Заявитель Николай Мельник получил судебный приговор по обвинению в участии в ограблении, которое произошло в Киеве в январе 2007 года.

В июне 2018 года заявитель освободился из мест лишения свободы после отбывания заключения.

ЕСПЧ обязал Украину выплатить в пользу заявителя 12 тысяч евро за нематериальные убытки, 2760 евро судебных расходов и 30 евро компенсации за почтовые отправления.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсацию российскому оппозиционеру за нерасследовании похищения Развозжаева с территории Украины в 2012 году.

Также ЕСПЧ обязал Украину выплатить экс-мэру Словянска Штепе 3600 евро. Судьи Европейского суда по правам человека сочли, что Украина нарушила права Нелли Штепы сразу в нескольких пунктах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net