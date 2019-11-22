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22. 11. 2019

Гончарук наградил орденами трех британских депутатов

Премьер-министр Алексей Гончарук в ходе визита в Великобританию вручил по указу президента госнаграды трем британским парламентариям - ордена За заслуги III степени. Об этом он сообщил в Facebook.

"Эти награды являются символом глубокой благодарности украицев за принципиальную позицию в поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, которую парламентарии подтвердили и своими действиями", - отметил Гончарук.

Он предоставил краткую информацию о британских депутатах, удостоенных украинских госнаград. 

Джон Виттингдейл - председатель Многопартийной парламентской группы дружбы с Украиной, благодаря которому вопрос Украины был в повестке дня британского парламента. Неоднократно бывал на Донбассе.

Полин Летем на протяжении десятилетий требует признать голодомор 1932-1933 геноцидом украинского народа и включить тему голодомора в школьную программу.

Мик Антонив был инициатором и автором резолюции Комитета ЕС по вопросам регионов, в которой осуждалась аннексия Крыма.

Отметим, Гончарук находится в Лондоне, где участвует в первом инвестиционном саммите Европейского банка реконструкции и развития для стран-членов Восточного партнерства.

Отметим, перед поездкой в Британию Гончарук провел заседание Кабмина, на котором рассматривались вопросы по евроинтеграции Украины.

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Источник: korrespondent.net
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