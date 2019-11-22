На Хмельниччине автомобиль наехал на двух велосипедистов

Два человека погибли в результате ДТП в Хмельницкой области. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в пятницу, 22 ноября.

Авария произошла в селе Ладыги Староконстантиновского района. Установлено, что около 17:00 34-летний водитель автомобиля Фольксваген Т4, двигаясь по дороге Житомир-Черновцы, допустил наезд на двух велосипедистов, которые ехали в попутном направлении.

В результате наезда оба жители села - мужчина 1971 года рождения и женщина 1964 года рождения от полученных травм погибли сразу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Водитель отказался на месте пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью прибора Драгер. Расследование ведет следственное управление ГУНП.

Напомним, что ранее на Львовщине авто насмерть сбило свидетеля во время оформления ДТП. Сначала произошло ДТП между телегой и Skoda Fabia - без пострадавших. Однако во время оформления этой аварии в них влетел автомобиль Fiat Scudo.

Также сообщалось, что в Николаеве пешеход попал под три автомобиля и погиб. О силе удара свидетельствует то обстоятельство, что туфли погибшего мужчины разлетелись в радиусе 50 метров.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net