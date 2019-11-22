На Буковине контрабандисты пытались переехать пограничников

Возле населенного пункта Гвоздовцы в Черновицкой области пограничники заметили контрабандистов, перевозивших сигареты через границу из Молдовы в Украину и грузивших их в автомобили. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в пятницу, 22 ноября.

Инцидент произошел накануне в 23:00. Нарушители, заметив пограничников, стали убегать на автомобилях. Во время попытки задержания беглецы проигнорировали законные требования наряда остановиться и направили одно транспортное средство на пограничников, создав явную угрозу их жизни и здоровью.

"Действуя в соответствии с законодательством, пограничники применили оружие, поскольку предупредительные выстрелы также не остановили нарушителей. В дальнейшем транспортное средство проследовало в направлении населенного пункта Гвоздовцы", - говорится в сообщении.

О данной ситуации пограничники немедленно проинформировали представителей правоохранительных органов Черновицкой области и пограничной полиции Республики Молдова. Кроме того, в Национальную полицию в Черновицкой области направлено сообщение о совершении уголовного правонарушения по признакам, предусмотренным ст. 342, 345 Уголовного кодекса Украины, и в ГУ ГФС в Черновицкой области по ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Вскоре от дежурного подразделения полиции была получена информация об обращении в центральную районную больницу трех гражданских лиц с огнестрельными ранениями.

Для выяснения всех обстоятельств данного происшествия на участок Черновицкого пограничного отряда прибыл председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко. Сейчас во взаимодействии с другими правоохранительными органами устанавливаются личности всех правонарушителей и проводится дальнейшая проверка.

Ранее в киевском аэропорту Борисполь пограничники нашли у китайца 30 кг янтаря. Он намеревался попасть на рейс в Пекин с двумя чемоданами ценного камня. Однако товар ему пришлось оставить в Украине.

Также сообщалось об изъятии контрабандных сигарет на 50 млн гривен. Правоохранители обнаружили около семи тысяч коробов сигарет без марок акцизного налога и без соответствующих документов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net