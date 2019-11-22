В Сумской области мужчина продавал дом с трупом жены под кроватью

В одном из сел Краснопольского района Сумской области в жилом доме случайно нашли тело женщины, убитой три месяца назад. Труп был обнаружен во время демонстрации дома потенциальным покупателям, сообщила пресс-служба полиции области в пятницу, 22 ноября.

Труп обнаружили соседи, которые по просьбе владельца показывали дом покупателям. Когда люди вошли в дом, они почувствовали специфический запах, источником которого был труп под кроватью одной из комнат. Предварительный осмотр прибывших по вызову полицейских не выявил признаков насильственной смерти, однако тело было направлено на экспертизу. Специалисты выяснили, что женщина преклонного возраста погибла от множественных внутренних повреждений.

Опросив местных жителей, работники полиции выяснили, что 69-летняя владелица жилья купила дом в конце зимы нынешнего года и проживала в нем до августа месяца. Соседи рассказали, что супруги злоупотребляли алкоголем, часто ругались как между собой, так и с односельчанами.

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Также выяснилось, что хозяин дома был ранее судим за убийство.

"Поскольку относительно мужа у полицейских возникли фундаментальные подозрения, его быстро нашли и опросили. Он, не отрицая свою причастность к смерти женщины, рассказал, как все произошло", - сообщили в полиции.

Отмечая День независимости, пара изрядно выпила и традиционно поссорились. Мужчина избил сожительницу, приказал не попадаться ему на глаза и ушел спать. А наутро нашел ее мертвой.

Три дня после этого он создавал себе алиби, рассказывая односельчанам, что женщина уехала к родственникам, а затем отправился к брату в Белополье.

В начале сентября вернулся, чтобы похоронить пенсионерку, однако не сумел этого сделать незаметно. После этого он еще пару дней бродил по селу, рассказывая, что сожительница должна была приехать, но так и не вернулась, после чего уехал сам и больше не возвращался.

В настоящий момент подозреваемый задержан.

Напомним, ранее в Запорожье нашли мертвой целую семью: мужа с женой – с колото-резаными ранами, а сына – повешенным.

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Источник: korrespondent.net