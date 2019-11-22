Часть Бердянска осталась без света

В Бердянске Запорожской области из-за штормового ветра произошел обрыв воздушной линии электропередачи. В результате часть жителей со вчерашнего дня без света. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщает Укринформ со ссылкой на прес-секретаря Запорожьеоблэнерго Зореславу Цупренко.

"В результате неблагоприятных погодных условий - сильного ветра - произошло повреждение воздушной линии электропередачи. Часть Бердянска без энергоснабжения", - заявила Цупренко.

По ее словам, если погодные условия позволят, то аварийные бригады сегодня восстановят подачу электроэнергии. Впрочем, по прогнозам синоптиков, в городе сохраняется штормовая погода, порывы ветра достигают 20 м/с.

В облэнерго не исключают, что ситуация будет меняться не в лучшую сторону.

В пятницу, 22 ноября, в Украине ожидаются сильные порывы ветра, Приазовье - 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый). На акватории Азовского моря и в портах Мариуполь, Бердянск порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм (в портах 13-15 дм).

Напомним, накануне ураган в Одессе повалил десяток деревьев. Также накануне сообщалось, что под Одессой терпит бедствие танкер. В Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер Делфи под флагом Молдовы.

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Источник: korrespondent.net