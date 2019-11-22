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22. 11. 2019

В Слуге народа рассказали о взятках нардепам

Нардепам от Слуги народа десятки раз предлагали взятки, однако информации об их получении нет. Об этом в интервью НВ заявил первый замглавы фракции Александр Корниенко.

В частности, он прокомментировал исключение нардепов Антона Полякова и Анны Скороход из фракции. Последнюю обвинили в том, что она якобы предлагала взятки коллегам.

"Десятки случаев… Если бы у нас была такая информация (о получении взяток, - ред.), процессуально подтверждена, то эти депутаты ходили бы на допросы в НАБУ", - отметил он.

Напомним, на прошлой неделе Скороход исключили из фракции Слуга народа. Официальная причина - неголосование ряда законопроектов. 

Комментируя решение фракции, Скороход опровергла обвинения в попытках подкупа других депутатов и заявила, что депутаты от Слуги народа получают зарплаты в конвертах.

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Источник: korrespondent.net
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