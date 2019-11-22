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22. 11. 2019

Полиция закупает авто почти на полмиллиарда гривен

Нацполиция закупит более 820 автомобилей общей стоимостью более 480 миллионов гривен. Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro.

Так, 21 ноября состоялся тендер с одним участником (в рамках переговорной процедуры для нужд обороны).

Закупка разбита на два лота: по одному полиция покупает 409 автомобилей Opel Astra за 241,5 млн гривен, по другому - 413 Renault Duster за 241,7 млн гривен.

Поставщиком автомобилей станет компания Спец-Ком-Сервис. По данным системы YouControl, компания принадлежит Сергею Калюшу и Михаилу Городовых.

Как сообщают в МВД, автомобили предназначены для полицейских в сельской местности.

"Проект "Полицейские офицеры громад" уже реализован в семи областях, и 254 полицейских работают в 206 громадах. В следующем году программа заработает по всей Украине, это около 806 отдельных территориальных громад. Где будут работать 3200 офицеров громады", - заявил замглавы МВД Сергей Яровой.

Новые автомобили призваны повысить скорость реагирования полиции на вызовы граждан в малых городах и селах.

Напомним, с начала запуска новой полиции и по состоянию на май 2019 года было разбито 1,3 тысяч служебных авто, большая часть из которых – японские Toyota Prius. При этом всего было закуплено 2,5 тысячи авто.

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Источник: korrespondent.net
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