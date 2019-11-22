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22. 11. 2019

Под Донецком подорвали "табачного" бизнесмена

В неподконтрольном Киеву Торезе Донецкой области 19 ноября взорвался автомобиля Honda: по предварительной информации, погиб местный бизнесмен и руководитель предприятия по изготовлению сигарет Черчилль Игорь Шалыгин, сообщают сайты "ДНР".

Очевидцы уточнили, что видели, как мужчина сел в машину, завел двигатель, и после этого сразу прогремел взрыв. Автомобиль сгорел возле здания так называемого городского суда.

Напомним, в Киеве мотоциклист установил взрывчатку на автомобиле бизнесмена, когда тот стоял на светофоре. В результате взрыва начальнику охраны бизнесмена оторвало голову. Позже стало известно, что при подрыве авто погиб полицейский.

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Источник: korrespondent.net
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