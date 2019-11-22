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22. 11. 2019

В Германии автобус протаранил толпу, есть жертвы

 
В Германии в городе Висбаден рейсовый автобус наехал на людей, в результате чего один человек скончался, 23 получили ранения, сообщает Bild.
 
"Водитель автобуса остановился перед главным вокзалом, чтобы позволить пассажирам заходить и выходить, но потом вдруг поехал в обратном направлении. Автобус протаранил три транспортных средства, затем проехал зеленую полосу и столкнулся с тремя другими автомобилями", - говорится в сообщении.
 
В результате пятеро водителей получили телесные повреждения, а одна женщина-водитель серьезно травмирована.
 
Далее неуправляемый автобус наехал на другой автобус, который ждал на остановке - удар вызвал легкое ранение водителя этого автобуса, девять пассажиров получили легкие травмы.
 
Наконец неуправляемый автобус переехал на остановке двух пешеходов, один из которых, 85-летний местный житель, был тяжело ранен и скончался в больнице.
 
Движение перед вокзалом было закрыто до утра пятницы.
 
Напомним, в Мексике столкнулись автобусы, погибли 11 человек, еще 25 ранены.
 
Еще сообщалось, что на Львовщине в аварию попал школьный автобус, много пострадавших.

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Источник: korrespondent.net
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