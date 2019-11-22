На Харьковщине произошло два смертельных ДТП

В результате двух ДТП в Харьковской области погибли два пешехода. Об этом сообщает пресс-служба полиции в пятницу, 22 ноября.

В 19:30 в полицию позвонил 20-летний водитель автомобиля Toyota и сообщил, что в селе Двуречный Кут Дергачевского района возле магазина по улице Центральной он не справился с управлением и наехал на человека. От полученных травм 79-летний мужчина умер.

В тот же день около 17:40 в селе Каменка Изюмского района на автодороге Киев-Харьков-Довжанский 34-летний водитель автомобиля Opel Vivaro совершил наезд на 50-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. От полученных травм потерпевшая погибла на месте происшествия.

События зарегистрированы в Едином учете территориальных отделов полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее сообщалось, что в Николаеве пешеход попал под три автомобиля и погиб. О силе удара свидетельствует то обстоятельство, что туфли погибшего мужчины разлетелись в радиусе 50 метров.

А в Деснянском районе Киева автомобиль Hyundai Matrix сбил насмерть женщину, которая переходила проезжую часть. Водитель уверяет, что двигался на зеленый сигнал светофора и до последнего пытался уйти от столкновения.

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Источник: korrespondent.net