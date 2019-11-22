Лента RSS
Подписаться на ленту
22 ноября 2019, пятница, 13:51
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
22. 11. 2019

На Харьковщине произошло два смертельных ДТП

В результате двух ДТП в Харьковской области погибли два пешехода. Об этом сообщает пресс-служба полиции в пятницу, 22 ноября.

В 19:30 в полицию позвонил 20-летний водитель автомобиля Toyota и сообщил, что в селе Двуречный Кут Дергачевского района возле магазина по улице Центральной он не справился с управлением и наехал на человека. От полученных травм 79-летний мужчина умер.

В тот же день около 17:40 в селе Каменка Изюмского района на автодороге Киев-Харьков-Довжанский 34-летний водитель автомобиля Opel Vivaro совершил наезд на 50-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. От полученных травм потерпевшая погибла на месте происшествия.

События зарегистрированы в Едином учете территориальных отделов полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее сообщалось, что в Николаеве пешеход попал под три автомобиля и погиб. О силе удара свидетельствует то обстоятельство, что туфли погибшего мужчины разлетелись в радиусе 50 метров.

А в Деснянском районе Киева автомобиль Hyundai Matrix сбил насмерть женщину, которая переходила проезжую часть. Водитель уверяет, что двигался на зеленый сигнал светофора и до последнего пытался уйти от столкновения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ты пойми, всех денег на свете не заработать, отдохни.
- Да мне хотя бы на еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.