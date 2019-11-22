Фейковые представители Tesla обманули украинцев на 12 миллионов

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконной деятельности двух лиц, которые якобы действовали от фейкового представительства компании Tesla Motors Inc, принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Следствие установило, что указанные лица с 2017 по 2019 год создали в Украине ряд компаний - псевдопредставительств Tesla Motors Inc и разместили рекламу о продаже ценных бумаг корпорации Tesla, а также авто этой марки.

В действительности отношения к корпорации они не имели, а все полученные средства от потенциальных инвесторов, указанные лица присваивали. За два года подозреваемые якобы обманули 25 потерпевших на сумму более 12 млн гривен.

Напомним, группу мошенников, которые под видом продажи ценных бумаг американской компании Tesla Motors Inc завладевали средствами граждан, задержали в Одессе в феврале.

Также сообщалось, что в Киеве молодой мошенник обманул 22 пенсионеров. Под видом установки газового счетчика он выманивал у них деньги.

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Источник: korrespondent.net