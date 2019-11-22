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22. 11. 2019

Погода на выходные: до -11, местами мокрый снег

На выходных в Украине ожидаются заморозки до -11, в западных регионах - мокрый снег. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, мокрый снег в западных областях пойдет уже в субботу, 23 ноября. Дневная температура составит 0…+11 градусов, ночная - +4…-4.

В других регионах без осадков.

На юге дневная температура - 0…+7 градусов. На севере 0…-3 градуса, ночная - -5…-8, немного теплее в центре -  +0...+2 градуса.

Холоднее всего будет в восточных областях: днем -1…-3 градуса, ночью - до -11 градусов.

В Киеве осадки до +2 градусов днем и -5...-7 ночью.

В воскресенье, 24 ноября, без осадков, немного потеплеет: на западе до +11 днем, до -3 ночью. На юге в центре без изменений, а в восточных регионах заморозки снизятся - до -9 градусов ночью, +1…-2 градуса днем.

В Киеве днем от 0 до +2 градусов и -5...-7 ночью.

Cмотрите фотогалерею: Погода на выходные: до -11, местами мокрый снег

Ранее метеорологи сообщили, что на протяжении последних 30 лет температура в Украине растет вдвое быстрее, чем в целом на планете. 

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Источник: korrespondent.net
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